Transporte Público Empresa recorre de resultado da licitação que prevê estação de embarque em 4 vias Com isso, o processo de contratação e início de obra atrasa

Ônibus em trajeto pela Avenida Afonso Pena Foto: Minamar Junior

A Construtora Paulo Barbosa recorreu do resultado que classificava a LT Construções para implantação de estações de embarque de ônibus em quatro vias. O aviso de recurso foi divulgado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta sexta-feira (18).

Em 7 de outubro, o município divulgou que a vencedora apresentou lance de R$ 831.377,01.As plataformas serão instaladas nas Ruas Guia Lopes, Brilhante, Bahia e Avenida Bandeirantes.

As estruturas serão colocadas depois que as obras que ocorrem ou vão ocorrer nas vias forem finalizadas. Os locais de embarques da licitação são semelhantes aos que já existem em outras vias, como a Avenida Afonso Pena, na Praça Ary Coelho.Em algumas vias, mais de uma estação será colocada.

A empresa que entrou com recuso tem cinco dias para apresentar os motivos da impugnação, cujos detalhes não são divulgados em Diário Oficial. Com o recurso, o processo de contratação e início de obra, consequentemente, sofre atraso. Depois disso, a Prefeitura de Campo Grande analisa a pertinência e razões do recurso e pode validá-lo ou dar seguimento ao processo de contratação da vencedora.