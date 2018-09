'Ideia simples e de baixo custo' Empresária instala dispositivo com comida e água de graça para animais de rua Meire usou dois canos de PVC para construção do objeto e conta com ajuda de voluntários para a compra de ração.

Por: G1 MS 22/09/2018 às 08:12

Foto: Reprodução/TV Morena A empresária Meire Souza, de 38 anos, preocupada com os animais que vivem em situação de rua, decidiu criar um dispositvo com água e ração para cães e gatos em Dourados, a 230 km de Campo Grande. Segundo Meire, há dois meses ela construiu o "comedouro e bebedouro" e o instalou em frente ao seu comércio, localizado na região central da cidade. Diariamente, durante as manhãs, ela mesma é quem faz a reposição de água e ração, bem como, a higienização. "As únicas imagens que consegui registrar dos animais foram por meio de câmeras de segurança. Mas, por um descuido, perdemos o material deles comendo e bebendo aqui no disposito. O certo é que todos os dias temos que repor a água e alimentação deles" De acordo com a empresária, a ideia simples e de baixo custo, foi criada com dois canos de PVC. Ela explica ainda que os cães e gatos têm preferência de horário para frequentar o local. "Os animais aparecem mais no período da noite quando o movimento na rua é menor", afirma. Meire ainda disse que precisa da ajuda de voluntários, pois está tirando dinheiro do próprio bolso para comprar a alimentação. A ideia é conseguir que mais pessoas ajudem no projeto e, se possível, que mais dispositivos sejam implantados pela cidade.