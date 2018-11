Acepp Empresário e presidente da Acepp morre em hospital após acidente

Morreu no final da tarde deste sábado, dia 24 de novembro, em Ponta Porã, o empresário e presidente da Acepp (Associação Comercial de Ponta Porã), Eduardo Gaúna, após sofrer um acidente de motocicleta na avenida Brasil, região central da cidade.

Segundo informações, Eduardo estava pilotando uma moto, quando colidiu contra um veículo Fiat/Pálio Weekend. Por conta do acidente, o empresário quebrou uma das pernas, teve fratura exposta e pode ter fraturado a costela.

Gaúna foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Porã, passou por uma cirurgia, quando sofreu três paradas cardíacas e acabou não resisitindo, morrendo ainda na mesa de cirurgia.

Em nota divulgada pela Acepp, Eduardo será velado no Pax Primavera, que em Ponta Porã fica na avenida Brasil. O sepultamento será neste domingo (25), no cemitério Cristo Rei, mas o horário ainda não foi informado pela família.

Sobre

Eduardo Gaúna foi candidato a deputado federal no último pleito e era dono do Restaurante Los Muchachos, além de ser membro de uma das famílias mais conhecidas da fronteira. Ele era irmão do Giva da Panificadora Requinte e do Luís, da Butiquim Hamburgueria.