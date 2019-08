Medidas protetivas Empresário é preso por descumprir medidas protetivas contra ex

A Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica prendeu na manhã desta terça-feira (27), um empresário que, inconformado com o rompimento de seu relacionamento passou a perturbar, constranger e praticar outras modalidades de violência moral e psicológica contra sua ex-convivente.

No dia 15 de julho deste ano, a vítima, de 41 anos, procurou a Delegacia e denunciou seu companheiro, de 49.

Na ocasião foi confeccionada ocorrência policial por violência doméstica e solicitada medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Contudo, mesmo ciente das medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário, o homem continuou a estabelecer contato com a vítima por meio de mensagens em redes sociais e e-mails.

Diante do flagrante de desobediência (previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha), os investigadores do Setor de Investigações Gerais realizaram a prisão em flagrante do agressor doméstico que se encontra recolhido na carceragem da Delegacia de Polícia Civil, à disposição da Justiça.