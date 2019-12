Boas Ações Empresário surpreende funcionários com bônus de natal de 41 milhões de reais

O empresário e presidente da St. John Properties, Edward St. John surpreendeu seus 198 funcionários com um bônus milionário de presente de final de ano.

O fundador da empresa do ramo imobiliario com sede em Maryland, nos Estados Unidos, anunciou a doação de US$ 10 milhões, cerca de R$ 41 milhões, durante uma festa da empresa, realizada em Baltimore, no último sábado, 7.

A cena foi registrada em vídeo, mostrando as expressões de surpresa dos funcionários diante da boa notícia. (vídeo abaixo)

A quantia foi repartida entre eles com base em anos de serviço e, para boa parte dos colaboradores, o prêmio oferecido foi de US$ 50 mil, cerca de R$ 207 mil.

O fundador e presidente da St. John Properties, Edward St. John, explicou que eles mereceram esse presente de Natal após a companhia ter atingido o objetivo de expansão proposto em 2005.

“Para comemorar a conquista de nosso objetivo, queríamos recompensar nossos funcionários em grande escala, com impacto significativo em suas vidas”, disse Edward St. John em um comunicado divulgado no site da empresa nesta terça-feira.

“Sou grato a todos os nossos funcionários, pelo trabalho duro e dedicação. Não consegui pensar em uma maneira melhor de mostrar isso”.

Além do presente inesperado, ainda foi pago o bônus anual que a empresa normalmente oferece, além das férias pagas e participação nos lucros.

A St. John Properties, fundada há 50 anos com apenas dois funcionários, também oferece uma academia de ginástica no local, veículos de propriedade da empresa para funcionários qualificados, consultas de fisioterapia e bem-estar, além de acesso a um consultor financeiro.

Nos últimos 14 anos, a companhia expandiu sua operação de cinco estados para os oito.