Empresários do agronegócio são homenageados pelo vereador Dr. Sami em solenidade

O agronegócio é responsável por grande parte do desenvolvimento econômico do País e o desenvolvimento do setor é diretamente relacionado à dedicação de quem investe e trabalha no segmento.

Para homenagear os incentivadores do agronegócio em Campo Grande, a Câmara Municipal realizou na noite desta quarta-feira (7), solenidade em comemoração ao Dia do Agronegócio, celebrado oficialmente no dia 09 de agosto na Capital.

O vereador Dr. Wilson Sami (MDB) homenageou dois empresários do agronegócio, que se destacam pela importância de seus empreendimentos.

“O agronegócio é não só base econômica como fonte de alimentação. Trabalhar no setor exige dedicação e responsabilidade e temos orgulho de contar com dois importantes empresários da área na nossa cidade, que colaboram na geração de emprego e renda”, avalia o vereador.

Engenheiro agrônomo e sócio da Imbaúba Laticínios, Edgar Rodrigues Pereira está à frente da empresa, como presidente há mais de 30 anos. Além disso, atua como administrador de propriedade rural com atividade leiteira, cultura de soja e plantio de seringueira e eucalipto.

Em sua trajetória no segmento, foi membro fundador do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, representante da OSCIP Láctea Brasil em MS e presidente do Conseleite e Sindicato das Indústrias de Laticínios de MS.

“Me sinto lisonjeado com essa homenagem. Há 28 anos estamos com nossa empresa em Campo Grande, sempre prezando pela qualidade e dedicação ao nosso público”, valia o homenageado.

Já Wilmair Nabarrete Mourão é formada em Letras, proprietária da Fazenda Feliz, Estância Dona Filomena e tem participação na Fazenda Rancho Vô Miguel.

É membro do Sindicato Rural de Anastácio e tem ainda criatório de cavalos Crioulo, Quarto de Milha e também é produtora de bezerros comerciais e reprodutores Nelore.

“Essa homenagem não é apenas para mim, mas para todos aqueles que trabalham e trabalharam no campo e ajudaram no desenvolvimento do nosso País. Estou muito feliz”, relatou Wilmair.

