Pesquisa Empresários pretendem investir mais em 2019, aponta pesquisa Segundo o estudo, houve uma melhora da confiança por parte de micro e pequenos empresários; 350 participaram da pesquisa

Uma Pesquisa realizada pela CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil – Serviço de Proteção ao Crédito aponta melhora da confiança e 41% dos micro e pequenos empresários devem investir mais, em 2019. No ano passado esse percentual era de 35%.

De acordo com a pesquisa, entre as micro e pequenos empresas que pretendem investir, 60% têm como meta o aumento das vendas. Esse apetite para realizar investimentos no ano em que começou é um reflexo da perspectiva de recuperação da economia.

Para o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, a pesquisa chega como uma boa notícia para o setor. “Quando temos empresários dispostos a investir é certeza de teremos mais geração de emprego e renda. Com isso, a economia se movimenta. Mais pessoas empregadas significa mais consumidores, significa quitação de dívidas e restabelecimento de créditos. O que é extremamente positivo para os lojistas de uma forma geral”.

Investimentos

A pesquisa aponta que 6 em cada dez empresários pretendem investir no aumento das vendas. Ou seja, 60% estão interessados neste segmento. Vinte e sete por cento querem atender ao aumento da demanda e 25% investir para se adaptarem às novas tecnologias.

Campo Grande

Em Campo Grande, a CDL também avaliou a intenção de investimento dos microempresários e apurou que, entre os entrevistados, a expectativa de crescimento para o ano é de 65%, enquanto 27% acham que devem manter e 8% acreditam que vão diminuir.

Questionados sobre se pretendem investir este ano, 70% responderam sim, 12% não e 18% disseram que não sabem.

Entre os 70% que responderam sim, 28% pretende investir no mínimo 50% mais que 2018. Já 60% pretende investir no mínimo 30% a mais que 2018; e 8% pretende investir no mínimo 20% a mais que no ano passado. E, 4% não sabem o quanto vão investir.

Foi solicitado aos entrevistados que apontassem três dificuldades encontradas para empreender em Campo Grande. Entre as cinco mais votadas estão: impostos (30%); 28% dificuldades na contratação de mão de obra qualificada (%); custo dos serviços públicos - água/luz /transporte (2%); insegurança pública (20%) e concorrência desleal (15%).

A pesquisa foi realizada no período entre 20 e 25 de janeiro de 2019, sendo entrevistadas 350 microempresas.