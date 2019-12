OPORTUNIDADE Empresas contratam 168 trabalhadores nesta quinta-feira por meio da Funtrab A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

A agência estadual de empregos atende na Rua 13 de Maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30 Foto: Marcos Maluf

A lista da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) conta com 168 oportunidades para quem precisa de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (19). Há vagas para analista de suporte técnico (15), promotor de vendas (13), frentista (10), auxiliar administrativo (7), pedreiro (7), motorista de carreta (6), auxiliar de logística (5) e servente de obras (4).

Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas reservadas para pessoas com deficiência.