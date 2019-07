Bataguassu Empresas intermunicipais devem iniciar em agosto operações no novo terminal de Bataguassu

Passageiros de linhas intermunicipais deverão começar a contar com as operações no novo terminal de Bataguassu a partir de agosto. As empresas que operam naquele município já estão orientadas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) a fazer os ajustes em seus esquemas operacionais para utilizar as instalações.

Conforme oficializado esta semana pela Prefeitura do Município à Agência, a nova data de inauguração do empreendimento será 14 de agosto, em função de alterações no cronograma de finalização das obras. Com isso, as transportadoras também ganham mais um mês de prazo em relação à previsão inicial de entrega (17 de julho) para promover os ajustes.

Estrutura

Localizado na rodovia BR-267 com o cruzamento da MS-395, que dá acesso à Anaurilândia, o terminal rodoviário conta com sete guichês para venda de passagens, praça de alimentação com três lanchonetes, guarda-volumes, espaço para lojas, sanitários, estacionamento, além das cinco plataformas para ônibus. Todo o projeto é dotado de dispositivos de acessibilidade. Conforme o município, a construção recebeu investimento R$ 2 milhões, em parceria com a União.

Até então, os pontos para embarque e desembarque funcionavam em garagens das empresas ou em frente a estabelecimentos comerciais. A expectativa da gestão municipal agora é que a rodoviária melhore a recepção aos visitantes, proporcionando conforto e segurança aos viajantes.

O regulamento do sistema de transporte intermunicipal estabelece a obrigatoriedade de as empresas de ônibus instalarem pontos de venda de passagem nos terminais e prevê que os seccionamentos e pontos de paradas sejam fixados nesses locais. Como o município passará a ter um terminal, já foi determinado às operadoras fazerem os ajustes operacionais para incluir a utilização da infraestrutura, informa o diretor-presidente em exercício da Agepan, Ayrton Rodrigues. As transportadoras devem tomar as providências junto à Prefeitura para implementar as mudanças.

As empresas Viação Motta, Viação Andorinha, Viação São Luiz, Guerino Seiscento Transportes e o operador Henrique Fernandes têm ponto de parada ou origem/destino em Bataguassu e foram comunicadas pela Agepan das alterações. A Agência também comunicou o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (Rodosul).