CADASTRO RESERVA Encerra dia 10 seleção de professor com salário de até R$ 4,5 mil Os candidatos devem ser habilitados em licenciatura em uma das 14 disciplinas

Prédio da SED em Campo Grande Foto: Edemir Rodrigues/Subcom/Arquivo

Na próxima sexta-feira (10), encerra-se as inscrições do processo seletivo para contratação de professores temporários da Secretaria de Estado Educação (SED). Os contratados receberão salários de até R$ 4,5 mil.



Os candidatos devem ser habilitados em licenciatura em uma das 14 disciplinas especificadas no edital. As vagas são para formação de cadastro reserva.

Quem for selecionado receberá salário de R$ 4,1 mil a R$ 4.373,27 para graduados jornada de trabalho de até 40h semanais, aos pós-graduados em nível de especialização lato sensu com no mínimo 360 horas; ou R$ 4.510,00 para pós-graduados em nível stricto sensu de Mestrado/Doutorado.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro pelo site. A seleção será realizada por meio de prova objetiva no dia 19 de janeiro em Campo Grande e Dourados. Mais informações pelo edital.