CONCORRÊNCIA Encerram hoje inscrições da seletiva de professores para REE Secretaria de Educação diz que Processo Seletivo Simplificado será composto de duas etapas: Prova Escrita Objetiva e Avaliação Curricular (Prova de Títulos)

nscrições devem ser feitas, somente pela internet, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul – Fapems – até o dia 10 de janeiro de 2020 Foto: Reprodução/Arquivo /Segov-MS

Termina hoje (10), o prazo para inscrição de interessados a compor o quadro de professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE) em Mato Grosso do Sul neste ano de 2020. Interessados podem efetuar as inscrições até as 17h desta sexta-feira. Desta vez, o processo contará com novas etapas de avaliação e classificação dos candidatos. O processo Seletivo Simplificado é da Secretaria de Estado de Educação (SED).

De acordo com o Edital, publicado no último dia 30 de dezembro de 2019 no Diário Oficial de MS, os concorrentes deverão preencher o formulário, disponível somente pela internet, diretamente no site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), responsável pela execução do processo.

Conforme a publicação pode participar do Processo Seletivo todo profissional que tenha habilitação com licenciatura pertinente aos componentes curriculares e que, cumulativamente, preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos para a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul.

NOVIDADES

O Processo Seletivo Simplificado será composto de duas etapas: Prova Escrita Objetiva e Avaliação Curricular (Prova de Títulos). A primeira etapa terá duração de três horas e será realizada no dia 19 de janeiro de 2020 nos municípios de Campo Grande e Dourados.

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, e constará de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com peso um, cada qual contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única alternativa correta.

A publicação do resultado final, com a classificação dos candidatos aprovados e a homologação do Processo Seletivo estão prevista para o dia 10 de fevereiro de 2020. Em caso de dúvidas sobre o processo, os candidatos poderão entrar em contato com a Fapems, que possui sede em Dourados, pelo telefone (67) 3422-2046.