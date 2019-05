Rio Amambai Encontrado corpo de pescador que desapareceu no Rio Amambai Morador em um sítio às margens do rio, José foi visto pela última vez pescando em deck

Foi encontrado, no fim da tarde de ontem (28), o corpo do pescador, de 63 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (25), em Juti – a 320 quilômetros da Capital. Militares do Corpo de Bombeiros faziam buscas nas águas do Rio Amambai há dois dias.

José Sodre Neto, que era morador em um sítio às margens do rio, foi visto pela última vez pescando em um deck a aproximadamente 500 metros acima da cachoeira do Salto Pirapó. De acordo com o site Tá na Mídia Navaraí, o corpo foi encontrado por volta das 17h20, a cerca de 3 km do ponto de pesca.

Familiares também participaram das buscas, que contou com o trabalho de bombeiros de Naviraí. Ainda segundo o site, o fato do rio ter duas quedas d’água dificultou as buscas. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituo Médico Legal) do município.