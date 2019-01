Fronteira Encontrados corpos de criança e babá desaparecidas na fronteira Babá e a menina de dez meses estavam desaparecidas desde o dia 8 de janeiro; ex-amante da babá é suspeito de matar as duas

Dois corpos cadavéricos em avançado estado de decomposição foram encontrados na manhã desta terça-feira (29) em Katueté, Departamento de Canindeyú, no Paraguai. O Ministério Público acredita que sejam os corpos de Mia Soledad Mendoza Stenbeiger, de 10 meses e a sua babá, Mabel Blanca González, de 35 anos. O pai da menina reconheceu a roupa da criança. A bebê e a babá sumiram no dia 8 de Janeiro em Katueté.

Familiares tinham denunciado um suposto rapto, mas agora o caso segue por outro caminho com o achado de dois corpos em um barranco da Ruta Internacional Las Residentas. O Ministério Público tem suspeitas sobre um homem chamado Eduardo Villalba Benitez, um mecânico de 26 anos que seria ex da babá. Os registros dão conta de que este homem ligou 17 vezes em forma insistente à babá, que após a comunicação concordou em encontrar-se com ele para terminar o relacionamento que ele insistia em retomar.

Dados preliminares dão conta de que os corpos inicialmente foram largados em um barranco da Ruta Las Residentas, próximo a pedreira de Katueté. A Polícia apontou que, após seguir as pistas, encontrou o paradeiro dos corpos, que coincidentemente é o mesmo lugar onde foram vistas vivas pela última vez.

O agente a cargo da investigação, Christian Bartomeu, precisou que Villalba já se encontra detido desde o dia 22 de Janeiro como suspeito do homicídio e que agora organizaram uma nova busca por mais pistas, nos arredores de Katueté, quando foram encontrados os corpos. Segundo mais dados fornecidos pelo investigador, Mabel Blanca González vivia com seu esposo e seus cinco filhos e a relação com o suspeito teria sido paralela.

Eduardo Villalba tinha sido detido pelos investigadores na cidade de Puente Kyha, a 500 metros da Ruta Internacional Las Residentas. O homem foi detido em cumprimento do ofício do fiscal do Ministério Público Bartomeu, no âmbito da causa aberta pelo desaparecimento da babá e da menor, e que foi denunciada pelo pai da menina, Roberto Carlos Mendoza Franco.

A Juíza Josefina Melgarejo, realizou a oitiva de Eduardo Villalba a pedido do Ministério Público, além de determinar a verificação científica da identidade dos corpos encontrados, técnicos de perícia e pesquisa criminal já estão no local. Relatos preliminares apontam que pelo estado de decomposição dos corpos, o homicídio pode ter acontecido mesmo no mesmo dia do desaparecimento. O local do achado fica a 1,5 km da cidade de Katueté.