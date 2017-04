Sebrae Encontro apresenta tecnologias e soluções financeiras à indústria têxtil Evento é gratuito e acontece no Sebrae nesta segunda-feira, dia 24 de abril

Campo Grande recebe nesta segunda-feira, 24 de abril, o Espaço Vest, Encontro de Negócios para os empreendedores da indústria têxtil e da Moda, que acontece a partir das 10 horas, na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1.661). A participação é gratuita no evento realizado pelo Senai com o apoio do Sindivest MS, do Sinvesul e do Sebrae.“Contamos com a presença de ateliês de costura, confecções, profissionais que trabalham com reparo de roupas, enfim, todos os envolvidos e interessados no segmento do vestuário”, ressalta Daniela Rodrigues, analista técnica do Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa de Mato Grosso do Sul.

Das 10 às 20 horas, a ação contará com a exposição de tecidos e aviamentos; e, das 11 às 16 horas, haverá atendimento individual com instituições financeiras sobre condições especiais de financiamento; além de orientação com consultores do Sebrae sobre simulação de crédito e a captação de recursos para o Edital de Inovação.

A solenidade de abertura oficial do Espaço Vest está marcada para as 19 horas. Serão realizadas em seguida as palestras “Saiba mais sobre o FCO Empresarial” e “Tecidos Tecnológicos: Performance, Segurança, Conforto e Bem-Estar”.

As inscrições podem ser feitas pelo Portal do Sebrae ou através da Central de Relacionamento da instituição: 0800 570 0800.