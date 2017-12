Encontro Divulgadores Fraternidade sem Fronteiras em Campo Grande

Por: Redação com assessoria

Neste final de semana acontece na capital o encontro dos divulgadores e coordenadores da Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras. Na ocasião, para fortalecer as ações humanitárias, palestras, apresentações dos novos projetos, questões de gestão e transparência da ONG, serão abordadas no evento.

A chegada da água e o cultivo sustentável nas aldeias de Moçambique, proporcionado pela Fraternidade - que nos país perfurou 10 poços artesianos - é um dos assuntos que serão tratados durante a programação. Uma nova campanha desafiadora, a construção de uma cidade, em Madagascar – A Cidade da Fraternidade - também será um dos destaques de apresentação no evento.

Estarão presentes agrônomos que realizam o trabalho sustentável em Moçambique e médicos que fazem parte do projeto Ação Madagascar, país que ainda sofre com a fome e sede. Profissionais de outras áreas – todos voluntários - envolvidos em projetos na África e no Brasil, também contarão suas experiências e trabalhos realizados pela FSF.

A Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel – projeto mantido pela Fraternidade sem Fronteiras - composta por jovens da periferia da cidade, abre o evento.

O Encontro irá reunir aproximadamente 80 divulgadores e voluntários envolvidos na coordenação dos projetos e ações da Fraternidade sem Fronteiras. Marcado para 7h30 da manhã, o início, neste sábado, 16, finalizando 12h30 no domingo, 17. No Instituto Missionário São José, na rua Dr. Arthur Jorge, 1762.

Programação

MANHÃ

7h30 – Apresentação Orquestra

8h - Boas-vindas (Wagner)

8h15 – Conexão com Deus e consigo – Andrei Moreira

8h45 – Marketing FSF (Wagner e equipe)

9h15 – Novo sistema, metas de gestão e transparência (Wagner e equipe)

9h50 – Intervalo

10h20 – Projeto Moçambique - Estrutura e organização (Claudiney)

10h40 – Projeto Moçambique - Acolhimento crianças, jovens e idosos (Wagner e colaboradores)

11h30 – Perfuração de poços e Agroecologia (Priscilla Alexandre, Professor Gilmar , Elielda e Leicyr)

12h – Almoço no local

TARDE

14h00 – Ação Madagascar – Wagner

14h30 – Atendimento médico – Angélica, Maria José

14h50 – Atendimento odontológico – Ângela Martins

15h00 – Nutrição – Claudete

15h10 – Cidade da Fraternidade – Wagner, Priscila

15h30 – Chemin du Futur – Edmilson e Ranieri

15h45 – FSF no Brasil - Microcefalia, Orquestra, Venezuelanos - Wagner

16h15 - intervalo para o café

16h45 – Caravanas – Wagner e Andrei

17h – Mobilização fraterna – (experiências diversas)

17h30 – Encerramento dos trabalhos da tarde

NOITE

19h30 - Palestra Décio Iandoli Junior - A Ciência do Amor

20h00 – Jantar e confraternização no local

17 DEZ, DOMINGO

7h30 – Harmonização e prece cantada (Aristeu e Juliana)

8h – Divulgação FSF no Brasil (Andrei, Ranieri, Satyaki, Lawrence)

8h45 – Divulgação FSF Internacional (Wagner, Andrei, Rejane, Angelita, Vera, Gilson)

9h30 – Espaço aberto para perguntas e respostas, sugestões e troca de ideias

10h15 – Intervalo para o café

10h45 – II Encontro Wagner

11h15 – Reflexão final

11h45 – Encerramento

12h30 – Almoço no local