Fonesa Encontro do Fonesa elege novo presidente Fórum elege nova diretoria, discute retirada da vacinação contra aftosa e conhece nova estrutura da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.

O diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiochetta, participou durante todo o dia de hoje da reunião do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa) no auditório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília. Em pauta as demandas sobre a retirada da vacinação contra a febre aftosa e a eleição para escolha da nova diretoria para o biênio 2019-2020 do Fórum.

Realizado periodicamente, o Fonesa viabiliza a permanente articulação entre as instituições, fortalecendo e integrando ações de sanidade animal, vegetal e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal e vegetal, daí a importância, segundo Luciano, da participação ativa de Mato Grosso do Sul nas reuniões.

Lucivaldo Moreira Lima, da Adepara, é o novo presidente do Fonesa

Ele destacou entre os temas debatidos, a participação do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Tollstadius Leal, que apresentou a nova estrutura da Secretaria.

A reunião foi encerrada com a eleição de Lucivaldo Moreira Lima, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepara), para a presidência do Fonesa para os próximos dois anos e transmissão do cargo.

Fonesa

O Fórum representa todos os órgãos estaduais de defesa agropecuária. Seu objetivo é definir as diretrizes da política de sanidade animal e vegetal e promover a permanente articulação entre os órgãos de defesa agropecuária, com vistas ao desenvolvimento harmônico e integrado das ações de sanidade animal, vegetal e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal e vegetal.