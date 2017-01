OAB/MS Encontro do Fórum de Discussão sobre o Sistema Penitenciário de MS aconte nesta sexta-feira

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza nesta sexta-feira (13), às 15h, a primeira reunião pública para a implantação do Fórum de Discussões sobre o Sistema Penitenciário de MS. O evento acontece no plenário da instituição.

A iniciativa tem como objetivo integrar entidades e órgãos de segurança pública a fim de acompanhar e promover a troca de informações e experiências, criando um espaço amplo e democrático para debater a atual situação do Sistema Carcerário do Estado e as alternativas para solucionar os problemas.

A OAB/MS possui como missão institucional promover a justiça social e a defesa da sociedade. As manifestações de vingança por parte de integrantes das facções, amplamente divulgadas na imprensa, geraram uma repercussão negativa em Mato Grosso do Sul e a participação das entidades na criação do fórum foi motivada em razão da gravidade dos fatos ocorridos nos presídios estaduais de Manaus (AM) e Boa Vista (RR), no início do mês de janeiro.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MS, Christopher Scapinelli, alertou que os reeducandos do Presídio Estadual de Dourados entregaram à Defensoria Pública Estadual uma carta que menciona o clima de temor por agressões e possível rebelião na maior unidade penal do Estado de Mato Grosso do Sul. “Não podemos deixar que a sociedade sinta-se coagida pelas organizações criminosas e acredito que o fórum sirva de canal para a elaboração de novas políticas de segurança que possam conter o caos do sistema carcerário”, declarou Scapinelli.