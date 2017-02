Política Encontro estadual do Solidariedade acontece neste sábado na Capital

O Partido Solidariedade (SD) realiza o I Encontro de Estratégia e Articulação em Mato Grosso do Sul, neste sábado (4), em Campo Grande, reunindo filiados, parlamentares e membros do executivo nos municípios da Capital e interior, no plenário da Câmara Municipal.

Entre os assuntos que serão discutidos estão o estabelecimento de uma agenda política 2017/18, com vistas às próximas eleições para deputados (estadual e federal), senadores e presidente da República, informa Idelmar da Mota Lima, presidente do diretório regional do SD no Estado.

De acordo com a programação, às 7h30 começa o credenciamento dos filiados e convidados, no plenário da Câmara de Campo Grande. Às 8h, café da manhã e a abertura oficial está marcada para as 8h30.

Programação - Às 9h, Jeff Trum, dirigente estadual do SD-MS vai falar sobre o tema: “Ideologia/Programa Operacional do Solidariedade”;

Às 10h, Adauto Cândido de Almeida, secretário geral do SD, abordará o tema: “Reestruturação e Secretarias Temáticas”;

Às 10h30, o deputado estadual Herculano Borges fala sobre “Agenda Política 2017/18 e em seguida, um representante nacional abordará sobre política nacional.

Às 11h30, começam os debates e depois de um intervalo para o almoço, os trabalhos recomeçam às 14 horas com uma agenda entre o deputado Herculano Borges e Vereadores do SD em Mato Grosso do Sul. (Com Assessoria)