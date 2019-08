DIVERSIDADE Encontro no "Sarau Delas" promove combate a lesbofobia em Campo Grande Evento acontece nessa sexta-feira (30) as 18h

Foto: Divulgação

Será realizado nesse final de semana, 30 de agosto, o "Sarau Delas", as 18h na Praça Cuiabá, conhecida como Cabeça de Boi em Campo Grande. Com apoio da Prefeitura, o evento realizado pela Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) e Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT, visa o combate a lesbofobia e conscientização sobre a diversidade e respeito a livre escolha de opções sexuais.

O evento existe para ser um marco do movimento das lésbicas no país, sendo um momento de discussão e reflexão sobre os estigmas, preconceitos e a lesbofobia que ainda permeiam a questão. O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e bissexuais é uma data estabelecida no Brasil criada por ativistas lésbicas e bissexuais brasileiras e dedicada à data em que aconteceu o 1º Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais – Senale, ocorrido em 29 de agosto de 1996.



Em 2003, por ocasião da morte da ativista lésbica Rosely Roth, houve ainda a iniciativa de consagrar o dia 19 de agosto dia nacional do orgulho lésbico. Nesse dia em 1983, ativistas lésbicas lideradas por Rosely e acompanhadas de participantes de outros movimentos sociais ocuparam o Ferro’s Bar em São Paulo, em resposta a agressões lesbofóbicas ocorridas algumas semanas antes.