Mesa do bar Encontro reúne profissionais para debater ciência na mesa do bar int of Science ocorre em 24 países e em 85 cidades brasileiras

Debater ciência em uma mesa de bar pode não parecer muito inteligente, mas, para os integrantes do evento Pint of Science Campo Grande, a combinação é perfeita. Nesta quarta (22), às 20h30min, o encontro científico mundial ocorre na Capital, com temas heterogêneos que vão desde as barragens de Mato Grosso do Sul até o futuro das tradic?o?es nos museus de cie?ncias.

O Pint of Science ocorre em 24 países e em 85 cidades brasileiras.

Em Campo Grande, o evento está na segunda edição. “Eu conheci o Pint of Science em São Carlos, no ano de 2017, enquanto participava de um encontro da Rede Nacional de Educação e Ciência. Neste dia, a pessoa que trouxe o evento para o Brasil falou sobre a experiência e já de imediato eu quis saber mais”, afirma a professora de Microbiologia e coordenadora do evento em Campo Grande, Ana Paula da Costa Marques.

A proposta do encontro, segundo a professora, é popularizar a ciência para a sociedade, que muitas vezes não tem o contato direto com as pesquisas que são realizadas dentro das universidades.

“O evento mostra também o quanto é importante a ciência para o cidadão, que toda a tecnologia e saúde que temos hoje, por exemplo, são frutos dessa ciência e que muitas vezes a gente não se dá conta disso”, acredita.

BARES

Dois bares da cidade sediarão o evento. No Hook Beers Park, as apresentações começaram no dia 20 de maio, com a palestra “O Futuro das Tradic?o?es nos Museus de Cie?ncias”; ontem, ocorreu o debate “Alternativas Sustenta?veis para o Controle de Doenc?as na Sau?de Humana e na Agricultura”; e hoje, dia 22, “Inteligente ou Adaptativo, Seu Lar é Onde Você Está! Inovação ou Mobilidade, Qual é a Sua?”.

No Saideira Classic Bar, o evento começou no dia 20 de maio, com “Tuberculose Atra?s das Grades”, e seguiu ontem com “Pra?ticas e Saberes da Mente”. Hoje, ocorre a palestra “Barragens em MS, Contaminação e Saúde Humana”.

O Hook Beers Park fica na Av. Afonso Pena, 5.800 – Chácara Cachoeira. Já o Saideira Classic Bar está localizado na Dom Aquino, 2.331, Centro.