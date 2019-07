Pecuarista Enfarto mata, aos 64 anos, o pecuarista José Otílio Albuquerque Ele chegou a ser levado para o hospital e faleceu a caminho de Dourados, para onde seria transferido

Morreu nesta manhã, em Naviraí, a 366 quilômetros de Campo Grande, o pecuarista José Otílio Motta Albuquerque. Aos 64 anos, ele sofreu um enfarto, em casa, chegou a ser levado para o hospital, mas acabou falecendo.

O velório está previsto para começar às 17h, no salão Paroquial de Naviraí, que fica no Centro da cidade. José Otílio era diretor do Sindicato Rural de Naviraí e um dos mais conhecidos pecuaristas da cidade. Criava gado zebu.

Casado com Elizabete Fabris, filha do ex-prefeito da cidade, Euclides Fabris, já falecido, também administrava negócios da família, também bastante conhecida, com homenagens em espaços públicos.

O pecuarista, no início dos anos 1980, atuou no governo do Estado. Ele trabalhou na primeira gestão de Pedro Pedrossian, na assessoria da Secretaria de Comunicação.

Segundo a reportagem apurou, depois de sentir-se mal, José Otílio foi levado para o hospital da Cassems na cidade, seria transferido para Dourados, mas no trajeto, acabou falecendo. Deixa dois filhos, um menino e uma menina