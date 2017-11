Enfermagem obstétrica do Hospital Regional de Ponta Porã é elogiada no Congresso Brasileiro de Enfer

O setor de Enfermagem obstétrica do Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) foi elogiado por sua estrutura durante pronunciamento do enfermeiro e vereador de Campo Grande, Henderson Fritz, no X Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (COBEON). O congresso foi realizado pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, entre os dias 01 a 04 de novembro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo em Campo Grande.

“É o melhor local que já conheci, onde o processo de enfermagem obstétrica é feito em sua íntegra. O Hospital é de nível nacional e está oferecendo um serviço de obstetrícia de primeira qualidade desde o primeiro atendimento na triagem, e sem dúvidas, atendimento especial para todas as mães, os recém-nascidos e toda população. Fico muito contente de ver o investimento que foi feito no Hospital”, destacou Fritz, na ocasião.

Os enfermeiros obstetras do Hospital que foram ao COBEON, Dyolla Grance, Luciana Licha e Gerson Maciel afirmaram que foram surpreendidos pelo reconhecimento. “Foi muito bom, desde a participação pela primeira vez em um evento rico em conhecimento até mesmo as trocas de experiências e encontros com outros colegas, e claro, serem reconhecidos pelo desempenho de um trabalho especial feito por eles no Hospital Regional de Ponta Porã, diante de inúmeras pessoas”, disse Luciana.

"Nós nunca tivemos apoio do Hospital anteriormente para realização de cursos ou congressos, e hoje, temos essa oportunidade junto a Secretaria de Estado de Saúde, que nos forneceu a vaga e assim pudemos nos atualizar com relação a nossa especialidade em obstetrícia e neonatologia. nós tivemos a chance de rever nossas responsabilidades, os cuidados com a mulher gestante, o respeito ao corpo da mulher durante o trabalho de parto e a cuidada mãe e filho, sem contar que aprendemos tudo sobre as novas leis e diretrizes com relação ao tema", afirma a enfermeira obstetra Dyolla Grance.

Estrutura humanizada

Após a inauguração da nova e moderna recepção da maternidade do Hospital Dr. José de Simone Neto no início de março deste ano, mães de toda microrregião sul do estado estão sendo acolhidas e atendidas por um médico obstetra e um enfermeiro obstetra que proporcionam tranquilidade e segurança às pacientes, uma vez que, oferecer esse tipo de acolhimento com classificação de risco e acompanhamento, é diretriz da Rede Cegonha e do Ministério da Saúde, que também contribui para conscientização de todas as mulheres sobre a importância da inserção da cultura do parto normal e humanizado.

As novas instalações são justamente para oferecer às gestantes o máximo de conforto e segurança em um momento especial, que é a gravidez. Para a coordenadora da maternidade e pediatria do Hospital, a enfermeira obstetra Luciana Licha, esse conjunto entre estrutura e trabalho elogiados pelo Fritz garante que Ponta Porã e região tem a melhor estrutura em obstetrícia do SUS no estado.

“Temos uma clínica obstétrica pronta, desde o atendimento com a recepcionista até equipe e os aparelhos que nos auxiliam como o cardiotocógrafo (indicado para monitoração da gestação durante as fases que antecedem o parto, por meio dos ciclos ou batimentos cardíacos fetais, do monitoramento da contração uterina e dos movimentos fetais), também a banqueta de parto (que auxilia o parto de cócoras, a bola de pilates para os exercícios de períneo, o banho quente e o solarium externo, que é um local especial aqui no Hospital onde orientamos as gestantes a fazer um pouco de caminhada, tomar um sol nas horas que antecedem o parto”, explica.

Sobre a participação no Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, a coordenadora conta que o que mais a chamou a atenção foi sobre a importância da atualização profissional, que vem como um estímulo para a profissão e que tudo que foi falado nas palestras ou discutido nas mesas redondas, os cursos, tudo será aplicado no dia a dia junto aos demais colegas da maternidade do Hospital.

A média mensal de partos da maternidade do Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) é de 120 partos e desses, aproximadamente 70% são normais e 30% cesarianas.

O COBEON

O Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (COBEON) é uma atividade bienal promovida pela ABENFO-Nacional, e realizada por suas Seccionais, como evento oficial da entidade. Neste ano, o evento aconteceu pela primeira vez no estado de Mato Grosso do Sul, em sua capital, Campo Grande, com a participação de cerca de 2.000 congressistas.

O propósito do evento é reunir estudantes, profissionais, pesquisadores, gestores, formuladores de políticas públicas, integrantes de movimentos sociais e a comunidade interessada em atualizar seus conhecimentos e discutir temas essenciais para a melhoria da saúde da mulher e do recém-nascido, com vista ao fortalecimento da autonomia e protagonismo da mulher no planejamento familiar, gestação, parto e nascimento.