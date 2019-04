Enfermeira Cida Enfermeira Cida Amaral participa do lançamento da campanha “Respeite o Espaço do Próximo”

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), participou do lançamento da campanha “Respeite o Espaço do Próximo” nesta quarta-feira (17). A campanha tem o objetivo de conscientizar as pessoas a respeitar os locais que são reservados para pessoas que precisam e têm prioridades, como os deficientes físicos. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e o subsecretário da secretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Júnior abriram o evento.

Com foco na conscientização sobre o uso de vagas reservado a pessoas com deficiência em estacionamentos públicos e privado, bem como em locais reservados no transporte público, a campanha propõe sensibilizar a sociedade, levando à reflexão por meio de frases de impacto em adesivos fixados em locais estratégicos, “blitz” educativas, palestras, para o público em geral e distribuição de cartilha informativa.

Durante a fala, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), lembrou que foi cobrado para colocar mais placas de sinalização para conscientizar as pessoas, e disse. “Se as pessoas tivessem educação, não seria necessário tanto gasto do dinheiro público com campanhas educativas. Será que é preciso placa dizendo que não pode dirigir com o celular nas mãos? Será que a pessoa não sabe que não deve estacionar na faixa amarela? Se a pessoa tiver educação, e por em prática, muitas vidas serão salvas. Temos todos que nos conscientizar e respeitar o espaço do próximo” declarou o prefeito.

Para a vereadora Enfermeira Cida, a prevenção é importante, mas, as pessoas têm que por em prática o conhecimento e fazer um mundo melhor pra todos. “Acredito que fazer o correto deve ser práticas diárias, não precisa ter placas advertindo em todos os lugares e para todas as coisas. Nós sabemos o que pode e o que não pode. Mas, o pior é quando uma pessoa estaciona numa vaga destinada aos deficientes, quando uma pessoa não dá o lugar para uma gestante ou para um idoso no ônibus. Precisamos praticar a empatia e consequentemente o respeito ao próximo”, finalizou a parlamentar.

A campanha foi organizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande com parceria da Caped (Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos), Empresa de Transporte Consórcio Guaicurus e Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações).