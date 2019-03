Enfermeira Cida Enfermeira Cida faz indicações que levará melhorias para os bairros Bosque das Araras, Jardim Aero P

Algumas indicações para melhoria dos bairros de Campo Grande foi realizada na sessão ordinária desta quinta-feira (28) pela vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros). As indicações são enviadas ao gabinete através da equipe de rua, ligações e pelas redes sociais. As solicitações contemplam os bairros Bosque das Araras, Jardim Aero Porto, Jardim Zé Pereira.

Pavimentação asfáltica, instalação de braço e lâmpadas, drenagem, patrolamento, encascalhamento, rede de esgoto, policiamento, instalação de lâmpadas de LED, praça com academia ao ar livre, limpeza de rua, operação tapa-buracos, limpeza de terreno, instalação de um posto policial, são os pedidos de serviços a serem executados pela prefeitura.

Para o bairro Bosque das Araras, a parlamentar solicitou a construção de uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil), construção de Escola Municipal e construção de uma UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família). O bairro novo não tem infraestrutura para comportar a população, que depende de escolas e posto de saúde dos bairros vizinhos.

Os moradores do bairro Jardim Aeroporto têm reclamado à Enfermeira Cida, a falta de médicos na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família). Diante das solicitações, a parlamentar solicitou o reforço na equipe médica da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) “Dr. Hebert Rebelo Calado”, Jardim Aeroporto.

As indicações são instrumentos do Poder Legislativo, para informar o Poder Executivo e provocar melhorias para a cidade. Para encaminhar a sua solicitação ligue no gabinete da vereadora Enfermeira Cida Amaral, telefone: (67) 3316-1531. E também pelo facebook e Instagram Enfermeira Cida.