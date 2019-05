Enfermeira Cida Enfermeira Cida marca presença em debate sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais nas esc

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros) participou ontem (7) de intenso debate sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas de Mato Grosso do Sul. A audiência pública, promovida pelo deputado estadual Marçal Filho, foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa, contou com a presença de profissionais e especialistas das áreas da educação, assistência social e psicologia, além de autoridades e estudantes.

Os presentes foram unânimes em dizer que a presença de uma equipe multidisciplinar nas instituições de ensino do Estado, especialmente psicólogos e assistentes sociais é de grande relevância, principalmente nos dias atuais, onde muitas crianças e jovens sofrem com problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, crises de pânico e comportamentos suicidas.

Cida Amaral destacou que é preciso investir em políticas públicas efetivas que, de fato, contribuam com a sociedade, e destacou que a presença desses profissionais nas escolas é imprescindível.

“É preciso investir em políticas públicas efetivas, que contemplem não só os alunos, mas a família e toda a comunidade escolar, porque quando é identificado um problema no aluno, a família também está inserida. Precisamos entender que a presença efetiva desses profissionais nas unidades de ensino pode prevenir inúmeras doenças físicas e psicológicas no futuro. Além disso, precisamos ter a consciência de que é essencial investir em educação, que é a base da nossa vida e da sociedade de modo geral”, pontuou.

Ao final da audiência ficou definido que será produzida uma carta com as principais reivindicações dos profissionais.

Também participaram da audiência pública a professora doutora Alexandra Ayache, psicóloga e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Sônia Urt - professora pós-doutora da UFMS, professor Renisson Costa Araújo - projeto Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA), Maria Aparecida de Assunção - Assistente social.