Engavetamento Engavetamento envolvendo 5 veículos deixa 2 pessoas feridas no Itanhangá Motorista teria se enganado de pedal e ao invés de frear acelerou o carro, provocando uma sequência de colisões

Cinco veículos, sendo quatro carros e uma motocicleta, se envolveram em engavetamento na tarde desta quinta-feira (4) na Rua Chaadi Scaf, em frente ao Itanhangá Park, na região central de Campo Grande. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

Testemunhas contaram que o semáforo do cruzamento com a Joaquim Murtinho havia fechado e os veículos da frente estavam reduzindo a velocidade, quando uma mulher que dirigia o Nissan Quick acelerou e atingiu a traseira de uma BMW 320i. O impacto foi tão grande que a BMW acertou uma Yamaha Fazer. Também foram atingidos em sequência um Ford Ka e um Chevrolet Prisma.

O filho da condutora do Nissan, de 13 anos, estava no banco de trás do veículo e sem cinto de segurança, acertando o rosto no banco da frente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, possivelmente o menino tenha sofrido uma fratura no nariz. Já o motociclista envolvido no acidente ficou com a perna presa entre a BMW e o KA e precisou de ajuda para se soltar.

Segundo o tenente Valter Nunes do Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu lesão leve. A condutora do Nissan precisou ser imobilizada e também foi socorrida por apresentar nervosismo, principalmente após ver o filho sangrando.

Um motorista, que viu o acidente e não quis se identificar, acredita que a condutora tenha errado o pedal, ao invés de frear tenha acelerado o carro rapidamente. “Ela arrancou de uma vez”, disse. O rapaz acredita que a mulher tenha se confundido pelo carro ser de marcha automática.

O trânsito no local estava lento nesta tarde, com apenas uma faixa livre. Ana Fátima, de 64 anos, moradora do condomínio em frente à Praça Itanhangá, contou que os acidentes são comuns no local, principalmente por não ter redutor de velocidade. “As pessoas abusam da velocidade na descida”, reclamou.