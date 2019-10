EVENTO CULTURAL Enorme estrutura e nomes de peso marcam Parda Nerd em Campo Grande

Guilherme Briggs, um dos mais importantes dubladores do país Foto: Divulgação

Acontece neste final de semana, 19 e 20 de outubro a Parada Nerd, evento voltado para fãs dos mais variados gêneros da cultura pop. Será realizado no Bosque Expo, com expectativa de receber cerca de seis mil pessoas.

Segundo os organizadores estão confirmadas as vindas do youtuber Maurício Cid, os cosplayers Mariza Scheid, Layze Michelle, Yukicosplay e Dkosmaker, o streamer Daniels Marcon, o dançarino de k-pop KXXUO e os dubladores Guilherme Briggs e Ursula Bezerra, além das atrações musicais 7 MinutoZ e Breaking Band.

O evento promete já que segundo os realizadores essa é primeira experiência com grande estrutura como está sendo montada. “A montagem começou ontem e a expectativa está grande porque é a melhor estrutura que a gente já teve até agora”, adiantou Flávio Nakazato, um dos responsáveis pela organização. As atrações desse ano são algumas das mais pedidas pelos participantes do evento nos últimos anos, pensadas para agradar os apaixonados pela cultura pop de todas as idades. Maurício Cid é dono do blog humorístico “Não Salvo” e um exemplo de sucesso na web. Guilherme Briggs é um dos mais importantes dubladores do país, responsável pelas vozes do Buzz Lightyear, Cosmo em Os Padrinhos Mágicos, Optimus Prime em Transformers e Mickey Mouse, da Disney. Já Ursula Bezerra é a dubladora dos personagens Goku criança e Naruto Uzumaki.

Maurício Cid, dono do blog humorístico “Não Salvo”.

Além dos painéis com convidados, estarão disponíveis áreas temáticas de quadrinhos, games, animes, cosplay, k-pop entre outros. “Estamos tentando fazer algo que o público sinta a diferença desde a chegada até a saída. Além de focar em trazer boas atrações, estamos nos preocupando em dar conforto e proporcionar uma experiência cada vez melhor a quem vai ao evento”, completou Flávio.

Ainda segundo a programação desse ano serão realizados o IV K-pop Dance Challenge, um concurso de dance cover e campeonatos de cosplay.

SERVIÇO

A edição 2019 do Parada Nerd acontece neste final de semana - dias 19 e 20 de outubro - no Bosque Expo, que integra o Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796. Ingressos podem ser adquiridos pelo site: www.paradanerd.com.br ou direto na bilheteria do evento. Mais informações pelo Instagram @paradanerd.