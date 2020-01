EDUCAÇÃO Ensino Médio em Tempo Integral contará com 42 escolas em 2020 A proposta se consolidou e buscará ampliar ainda mais o total de estudantes para 2020

Foto: Reprodução

Colocado em prática desde o início da atual gestão, o Programa Escola da Autoria engloba a oferta do Ensino em Tempo Integral e registra seguidos aumentos no número de escolas que trabalham com a modalidade em todo o Estado. Em 2019 a proposta se consolidou ainda mais e, e em novembro, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), oficializou o número de unidades escolares que trabalharão com a oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI): 42 escolas.

O maior da história do Programa em um único ano – será de 51%. Com isso, a oferta do EMTI estará presente em 22 municípios do Estado. Na Capital, que já possuía o maior quantitativo, o total de escolas será ainda maior, com 16 unidades escolares em todas as regiões da cidade.

Mesmo com esse reforço na rede de atendimento do Ensino Médio em Tempo Integral, o foco não estará apenas nas novas escolas que passam a fazer parte da proposta a partir do próximo ano, mas também nas unidades que já trabalham com a oferta do EMTI em todo o Estado.

A EE Lúcia Martins Coelho é um dos exemplos desse trabalho. Uma das primeiras escolas que integraram o Programa, a unidade teve o ensino em tempo integral totalmente implementado em 2017 e, neste ano, passou por uma importante reforma. Ao todo, foram cerca de R$ 2 milhões investidos na recuperação das salas de aula, pintura, quadra poliesportiva e estrutura em geral.

Com mais de 7.5 mil estudantes atendidos pelo EMTI neste ano de 2019, a proposta se consolidou e buscará ampliar ainda mais o total de estudantes para 2020.

Fonte: Top Mídia News.