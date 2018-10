Três Lagoas Enteada agride padastro com golpes de pedra em Três Lagoas Filha biológica do idoso disse que autora agride e ofende com frequência

Por: ALINE OLIVEIRA 26/10/2018 às 15:25 Comentar Compartilhar

Um idoso de 66 anos foi ameaçado e agredido com pedradas, pela enteada de 21 anos, na casa da família, localizada no bairro Vila Verde, em Três Lagoas. O fato aconteceu na noite de quinta-feira (25) e foi testemunhado pela filha biológica do homem, que também mora no local. As agressões resultaram em um corte na altura do nariz, e, a autora ainda pegou um pedaço de pau para continuar batendo no idoso quando foi contida pela filha. A testemunha disse aos policiais que a enteada agride e ofende o pai constantemente e por isso registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).