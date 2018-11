ANAURILÂNDIA Enteado mata padrasto a facadas para defender a mãe agredida Vítima chegou a ser socorrido mas morreu no hospital

Jovem de 21 anos que matou o padrasto, de 29, com golpes de faca para defender a mãe de agressões, foi preso na noite de ontem (29), em Anaurilândia. Ele havia fugido com a arma logo depois do crime.

De acordo com o site Nova Notícias, os envolvidos teriam brigado porque o suspeito se revoltou com as constantes agressões que a mãe, que não teve a idade divulgada, vinha sofrendo por parte do padrasto. O enteado teria se exaltado, pegou uma faca e desferiu os golpes contra a cabeça da vítima, fugindo logo depois.

O homem chegou a ser levado para a hospital da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos, morreu pouco depois de chegar ao local. A Polícia Militar foi acionada e procurou o suspeito pela cidade. Ao ser abordado confessou o crime e disse que não se lembrava onde havia jogado a faca utilizada.

O jovem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia.