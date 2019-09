Rally dos Sertões Entidades recebem da primeira dama do Estado, mantimentos de ação especial realizada no Rally dos Se

Representantes de seis entidades que prestam atendimentos às comunidades carentes de Campo Grande, receberam nesta quinta-feira (12.9) das mãos da primeira dama do Estado, Fátima Azambuja, e do secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis, mantimentos arrecadados em ação especial realizada durante o Rally dos Sertões, onde quem quisesse poderia trocar os convites por alimentos não perecíveis.

O resultado foi mais de 1,5 tonelada de alimentos que serão divididos entre as instituições: Associação Amigos de Maria, Sociedade Espírita Anorran, Centelha Divina, Lar Lígia Hans, Obstinados em Sorrisos, e Centro de Educação Infantil Anandamoyi.

“Voluntariado é ajudar sempre. Porque muitos conhecem instituições que são físicas que fazem os atendimentos, mas a gente sabe também que tem muitos grupos menores, que fazem esse trabalho que chega onde quase ninguém chega. Ficamos imensamente felizes de poder dar essa contribuição, não é muito, mas é uma oportunidade de conhecer cada um, saber o que fazem, e onde atuam”, afirmou a primeira dama.

A importância da doação recebida, foi descrita por todos os representantes das entidades que se apresentaram, e falaram um pouco do trabalho que desempenham. O vice-presidente da Sociedade Espírita Anorran, João Luiz Rosa, explicou que as cestas básicas montadas pelo grupo, não atingem só as famílias cadastradas, mas também voluntários que tem no coração a imensa vontade de ajudar, mas que também precisam de auxílio. “Ainda não temos abrangência que desejaríamos para atender todas sempre, porém de grão em grão temos tentado. Agradecemos a Deus que oportunizou este momento, e ao Governo do Estado por fazer esse importante repasse para todas as entidades”, destacou.

Situada no Jardim Noroeste, a Creche Anandamoyi, promove um trabalho que integra toda a família. Além das oficinas, e aulas de reforço escolar para 141 crianças de 2 a 5 anos, o projeto também busca oferecer cursos profissionalizantes para as famílias dos pequenos. “Manter um projeto desse não é fácil, é matar um leão por dia. E toda ajuda é muito bem-vinda. Em nome de todos, agradeço imensamente essa doação”, afirmou o colaborador Arino Abrão da Fonseca.

Para finalizar o encontro, o secretário Carlos Alberto de Assis enfatizou a importância da união das pessoas no processo de fazer o bem ao próximo. “É gratificante estar rodeado de pessoas tão especiais e que nos motivam a acreditar num mundo melhor. Tem muita gente boa nesse país, e precisamos nos unir para fazer o bem sem olhar a quem”, finalizou.