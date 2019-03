Dólares Entrada de dólares no país supera saída em US$ 8,6 bi em fevereiro

O saldo de entrada e saída de dólares do país ficou positivo em fevereiro. As entradas superaram as saídas em US$ 8,626 bilhões, informou hoje (7) o Banco Central (BC).

O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) registrou saldo positivo de US$ 6,556 bilhões e o comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações), de US$ 2,070 bilhões, no mês passado.

Nos dois meses do ano, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 8,681 bilhões.