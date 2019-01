Nova Andradina Entrega de pizza acaba em cana; menores são apreendidos após pagamento com dinheiro falso

O 8º Batalhão de Nova Andradina, durante trabalho na madrugada por volta das 01h30min nesta sexta-feira através de sua equipe da Força Tática fez apreensão de dois adolescentes, ambos de 16 anos de idade, após serem flagrados com cédulas de dinheiro falsas.

Segundo a funcionária de uma empresa, uma pessoa fez o pedido via telefone de duas (02) pizzas e dois (02) refrigerantes, totalizando R$114,00 e solicitou que o pedido fosse entregue em um ponto de ônibus próximo a uma Universidade no Bairro Universitário em Nova Andradina.

Ao chegar no local o entregador foi recebido por dois indivíduos de bicicleta, que pegaram as pizzas, pagaram R$ 200,00, pegaram o troco e foram embora. Por ser um lugar ermo e de baixa luminosidade o entregador só pode analisar a veracidade das notas posteriormente e constatou que eram notas falsas por causa da diferença na tonalidade, sendo assim a funcionária acionou a Polícia Militar relatando o ocorrido.

Ao chegar no local a equipe da Força Tática constatou a veracidade dos fatos, e em posse das características dos indivíduos saíram em diligências pelo Bairro Universitário, onde deu início a patrulhamento ostensivo/preventivo quando na altura da rua Leonidio Valentim Pinto avistaram dois adolescentes com as mesmas características informadas, que ao perceberem a aproximação da polícia tentaram empreender fuga, mas foram contidos em seguida, e dada voz de abordagem.

Durante busca pessoal foi encontrado no bolso de um dos menores uma cédula de R$10,00 grosseiramente fabricada, sem qualquer sistema de segurança apresentado pelo Banco Central do Brasil, e afirmou ter mais algumas no imóvel bem como ter agido de má fé na compra dos produtos na pizzaria.

Em buscas pelo imóvel, foram encontradas mais nove cédulas de R$ 10,00 todas com número de série B A 033623426, o valor referente ao troco recebido sendo R$ 75,00. No depoimento, os adolescentes informaram ter adquirido as notas da pessoa de vulgo Testa, residente no bairro Jardim Ipanema.

Foi dada voz de apreensão aos menores e encaminhados para a delegacia juntamente com as cédulas falsas para que sejam tomadas as devidas providências.