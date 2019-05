Entregador perde controle de moto, invade pista e bate de frente com carro

Segundo testemunhas, o motociclista de 39 anos é entregador do Ifood (aplicativo de entregas de restaurantes) e trafegava pela via sentido bairro centro, quando perdeu o controle da direção, possivelmente por causa da alta velocidade, e invadiu a pista contrária colidindo com um HB20 conduzido por Alienderson Maurício Corrêa, de 28 anos.

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de perder o controle do veículo e invadir a pista contrária, na Rua Antônio Maria Coelho, próximo ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O acidente aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira (dia 24), em um intervalo de 50 minutos de outra colisão na mesma região.

HB20 que vinha no sentido contrário da Rua Antônio Maria Coelho. (Foto: Clayton Neves).

Motorista do aplicativo Uber, o homem afirmou que o motociclista perdeu o controle e que até tentou frear para impedir a batida. Segundo Alienderson, o motociclista passou por debaixo do carro e parou no meio da pista.

Com o impacto, a parte da frente do carro ficou bastante danificada e a moto destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima está com suspeita de fratura na cintura, no fêmur esquerdo e luxação no ombro direito. Ele foi levado para Santa Casa.

Na região, testemunhas comentaram sobre a imprudência e alta velocidade na via. No começo da tarde, colisão entre dois carros tumultuou o trânsito e resultou em danos no muro de um estabelecimento de pecuária, no trecho da Rua Professora Luís Alexandre de Oliveira e Via Parque, em Campo Grande.