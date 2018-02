Folia 'Entrou água'; carnaval da Capital é adiado para sábado por forte chuva e o povo não concorda 'Uma parte do público e participantes do Carnaval vaiou a decisão de adiamento'

Foto: Reprodução/Saul Schramm

A forte chuva que atingiu Campo Grande prejudicou as escolas de samba que se apresentariam na noite de ontem, terça-feira (13) e o desfile do Grupo Especial foi adiado para o sábado (17).

O público que está no local já foi avisado Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Eduardo de Souza Neto, em um auto-falante sobre o adiamento. O evento acontecerá no mesmo horário, a partir das 20h.

"Em função do ocorrido neste fim da tarde e início da noite, prejudicando parte das escolas, em reunião com todas nossas filiadas, por maioria foi optado por adiar o desfile para sábado. Não foi unânime a decisão, mas a maioria votou para adiar para sábado", explicou o dirigente carnavalesco.

Uma parte do público e participantes do Carnaval vaiou a decisão de adiamento, já que alguns acharam a decisão precipitada e que as escolas deveriam entrar na avenida ainda hoje.

Marcado para começar às 20h, o desfile foi inicialmente adiado por tempo indeterminado por causa da chuva forte. Até houve uma breve trégua, com algumas pessoas indo para as arquibancadas e outras para a passarela dançar, mas isso não foi o suficiente para o evento ser continuado.

A maioria das pessoas permaneceram nas tendas armadas no começo da Praça do Papa, que fica ao lado da avenida Alfredo Scaff, palco do desfile das escolas de samba da Capital. Se apresentariam hoje Igrejinha, Unidos Da Vila Carvalho, Deixa Falar e Os Catedráticos do Samba.