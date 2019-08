Roubo de caminhonete Envolvidos com roubo de caminhonete são presos e menor apreendido

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Naviraí prenderam os autores de um roubo ocorrido no dia 10 de agosto, onde os criminosos mantiveram uma mulher e seus três filhos rendidos e levaram o veículo da família, uma Hilux SW4, três notebooks, celulares e joias.

Na ocasião, os ladrões que estavam armados deram voz de assalto mantendo as vítimas, com os rostos tampados por toalhas e panos. Minutos após os criminosos deixarem a casa, as vítimas conseguiram se soltar e acionar a polícia que iniciou as investigações.

Na última semana, os investigadores do SIG conseguiram localizar três aparelhos de celulares roubados e identificaram os suspeitos do crime.

Diante das provas obtidas, foi representado pela prisão preventiva e temporária de dois maiores de idade e pelo internamento provisório de um adolescente infrator, de 17 anos, envolvido diretamente no crime.

O Poder Judiciário deferiu os pedidos de prisões e internamento, os quais foram cumpridos pelos policiais civis na sexta-feira (16). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.