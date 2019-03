Aeroporto Equipamento pega fogo perto de avião na pista de aeroporto

Um equipamento de transporte de bagagens pegou fogo na pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (26). Uma aeronave da companhia aérea Latam, que fazia o voo 3664, de Guarulhos (SP) a BH, estava perto do chamado courier.

As chamas, segundo a empresa aérea, começaram na esteira traseira que fazia o desembarque de bagagens (leia a íntegra da nota da Latam no final desta reportagem). Ninguém ficou ferido. Conforme a TV Globo apurou, os passageiros tiveram que sair às pressas (veja no vídeo abaixo). A BH Airport, que administra o terminal, afirmou que o desembarque foi feito com segurança.

"Os passageiros foram retirados da aeronave em segurança e serão acomodados em outras aeronaves da companhia aérea", disse a concessionária (leia também a íntegra da nota da BH Airport no final desta reportagem). A BH Airport informou que o princípio de incêndio foi registrado às 13h. Segundo a empresa, a ocorrência não trouxe impactos às operações do aeroporto.

Ao G1, a concessionária disse ainda que a equipe do Centro de Operações de Emergência foi acionada e direcionou dois carros de combate a incêndio ao local, controlando o fogo imediatamente.

A Latam disse que não houve chamas no avião. Imagens mostram a fuselagem da aeronave Airbus A320, de prefixo PR-MBA, danificada. O avião partiu de Guarulhos, em São Paulo, com chegada ao terminal mineiro no início da tarde. Ele voltaria para Guarulhos e faria mais quatro rotas nesta terça-feira (26).

De acordo com a BH Airport, as causas do incêndio ainda serão apuradas.

Veja a nota da Latam na íntegra

"A LATAM Airlines Brasil informa que os passageiros do voo LA3664 (São Paulo/Guarulhos – Belo Horizonte/Confins) desembarcaram em total segurança após um princípio de incêndio na esteira traseira que fazia o desembarque das bagagens. O fogo foi rapidamente controlado pelas equipes da LATAM e pela equipe do Centro de Operações de emergência (COE) do aeroporto.

A companhia reforça que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura".

Veja a nota da BH Airport na íntegra

"A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, informa que no início da tarde desta terça-feira (26), por volta das 13 horas, foi registrado um princípio de incêndio em um dos equipamentos que auxilia o transporte de bagagens até a aeronave do voo Latam 3664, que faz a rota Guarulhos (SP) – Belo Horizonte.

A ocorrência não trouxe impactos às operações do Aeroporto.

A equipe do Centro de Operações de Emergência (COE), responsável pela logística de atendimentos de emergência do Aeroporto, foi imediatamente acionada e direcionou dois Carros de Combate a Incêndio (CCI), da equipe de bombeiros de aeródromo para o atendimento. O fogo foi imediatamente controlado.

Os passageiros foram retirados da aeronave em segurança e serão acomodados em outras aeronaves da companhia aérea.

As causas do incêndio ainda serão apuradas".