Equipe da UCDB treina para participar da Fórmula Júnior

A equipe Fórmula Universitária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), projeto de extensão dos cursos de Engenharias, participou no domingo (10) de mais um treino livre com o protótipo para prepará-lo para participar da Fórmula Júnior, que vai ocorrer em outubro no Paraná.

O treino foi feito no Autódromo Internacional de Campo Grande, antes do grande prêmio de Moto Velocidade. No ano passado estive no Dia de Campus da UCDB e pude conhecer o projeto Fórmula Universitária de perto, que é um trabalho fantástico, inclusive optei pela engenharia mecânica por influência do projeto', disse Diego Arantes de Lima, acadêmico de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Grande Dourados'.