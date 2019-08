Palestra Equipe de Psicologia da SED vai levar palestra sobre saúde mental para profissionais da Rede Estadua A partir das 8h, Centro de Formação no bairro Tiradentes vai receber cerca de 90 profissionais, entre professores, coordenadores pedagógicos e gestores da REE

Desde o início da semana, profissionais da Secretaria de Estado de Educação (SED) e parceiros, como o Instituto Ayrton Senna, trabalham para abordar diferentes competências junto aos professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares da Rede Estadual de Ensino (REE). Nesta quinta-feira, o espaço será da Coordenadoria de Psicologia Educacional (Coped), com uma palestra sobre a saúde mental dos nossos estudantes.

A formação, que vai contar com a presença de aproximadamente 90 pessoas previamente inscritas, tem como objetivo orientar as equipes e promover a discussão entre os profissionais que convivem com diferentes situações relacionadas ao comportamento de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

“Suicídio, autolesão, uso e abuso de substâncias psicoativas são algumas das demandas, muitas vezes diárias, da equipe escolar. Os temas necessitam da interlocução e atuação com áreas, como a saúde, assistência social, judiciário organizações não governamentais (ONGs), dentre outras intituladas de rede de atendimento”, disse Paola Lopes, coordenadora da Coped e responsável pela palestra desta quinta.

Durante a manhã, os profissionais terão contato com protocolos, instrumentos, formatos de maneiras e formas de abordar os estudantes envolvidos nas questões citadas pela psicóloga, com o objetivo de dar repertório e validar ações desenvolvidas nas escolas da Rede.

Serviço

A formação ocorre na manhã desta quinta-feira, a partir das 8h, no Centro de Formação Mariluce Bittar, que fica na rua dos Dentistas, n. 500 – bairro Tiradentes.