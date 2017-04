Hospital de Câncer Alfredo Abrão Equipe de Quimioterapia do hospital Alfredo Abrão ganha destaque pelo excelente trabalho

Abrindo a semana e o mês de abril com muitas energias positivas. Os pacientes do Hospital de Câncer Alfredo Abrão: Francisca Jerônima, Leonildo da Silva, Débora Quintanilha e Sandra Guimarães comemoraram seu último ciclo de Quimioterapia hoje junto à equipe. Mais uma etapa vencida na batalha

pela vida.

A iniciativa de fazer o registro c mensagens de otimismo foi da equipe de quimioterapia do hospital, com o objetivo de elevar a estima dos pacientes.

É uma forma de comemorar o término do ciclo de tratamento.