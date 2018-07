Equipe de robótica da Escola do Sesi de Dourados vai disputar Olimpíada do Conhecimento em Brasília

A MegaMentes, equipe de robótica da Escola do Sesi de Dourados, está treinando em ritmo intenso para participar do desafio de robótica na 10ª edição da Olimpíada do Conhecimento, que começou na quinta-feira (05/07) e prossegue até domingo (08/07), no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), em Brasília (DF). O evento é promovido pelo Sesi e Senai para estimular o interesse dos jovens pela educação profissional e apontar as tendências do mercado de trabalho. Composta pelos estudantes Igor Lourenzon (3ª série do Ensino Médio), Samara Galindo (1ª série do Ensino Médio), Giovane Luna (3ª série do Ensino Médio) e Kaio Otthon (2ª série do Ensino Médio), essa equipe de robótica será a primeira das escolas do Sesi de Mato Grosso do Sul a disputar essa competição.

De acordo com o técnico Wesley Sarati, que professor da disciplina de Física na Escola do Sesi de Dourados, os alunos estão treinando intensamente há um mês para o desafio. “A equipe está confiante e espera representar da melhor forma possível as escolas do Sesi do Estado”, declarou Wesley Sarati, informando que a equipe embarca em Dourados neste sábado (07/07) e compete no domingo (08/07). Ele destaca ainda que a MegaMentes existe há três anos e os alunos estão focados no torneio e no desenvolvimento de projetos. “Essa equipe já participou da Olimpíada Brasileira de Robótica e First Lego League, classificando-se para a etapa nacional. Além de participações em outros eventos na área cientifica”, pontuou.

“Fico muito feliz pela oportunidade. É uma possibilidade de ampliar nossos conhecimentos com novas programações. A área de programação é fascinante, pois exige muito raciocínio lógico, algo que gosto muito. Pretendo também no evento conhecer outras equipes e os projetos desenvolvidos por todo Brasil”, afirmou a estudante Samara Galindo. Já a estudante Giovane Luana completa que a expectativa é de representar Mato Grosso do Sul da melhor forma possível. “É uma oportunidade única de conhecer novos projetos da área na qual faço, que é a de automação industrial, e, assim, ampliar o meu leque de opções”, declarou.

O estudante Kaio Otthon espera obter o melhor desempenho possível na Olimpíada do Conhecimento e, para isso, está treinando muito focado no desafio. “Será uma oportunidade única, a qual buscaremos aproveitar ao máximo para conhecer outras áreas de atuação”, contou. “Estou muito feliz pela oportunidade. Será um evento incrível, no qual obteremos novos conhecimentos em várias áreas. Agradeço à Escola do Sesi por acreditar em nosso potencial e buscaremos dar o melhor nessa Olimpíada”, concluiu o aluno Igor Lourenzon.