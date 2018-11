Bebês prematuros Equipe solidária arrecada fraldas para bebês prematuros em Campo Grande Item fundamental na primeira idade ajuda aproximadamente 80 famílias em dois hospitais; saiba como ajudar

A união de mais de 100 pessoas forma uma corrente de solidariedade para ajudar bebês prematuros em Campo Grande, através da doação de fraldas em tamanhos especiais, mais caras do que as comuns. A 'Equipe Franco' já conseguiu arrecadar 1006 fraldas entregues a famílias de crianças internadas no Hospital Regional e agora pede ajuda para doar à Maternidade Cândido Mariano.

Juntos, os hospitais somam quase 80 crianças que nasceram antes dos 9 meses de gestação. Pequeninas, utilizam as fraldas de tamanho RN/P, que custam entre R$ 15 e R$ 30 o pacote normal.

"Nem sempre esse valor é viável para essas mães, esses familiares. Como não é o tamanho comum, o valor é maior e vêm menos fraldas nos pacotes, fica difícil para muitos comprarem", diz Thaís Cruz, 27 anos, uma das organizadoras da ação que celebra o Novembro Roxo, em alusão ao Mês da Prematuridade.

Ela mesma sabe bem como é essa dificuldade. Há quatro anos, teve a filha Fernanda, que nasceu de seis meses, pesando 650 gramas e precisou de cuidados especiais. "Eu tive suporte, pessoas que me ajudaram, mas vi que muitas mães não tinham e precisam desse apoio nesse momento", conta.

Fernanda, logo que nasceu e hoje, aos quatro anos. (Foto: Arquivo pessoal)

O grupo, que começou ações solidárias há dois anos por iniciativa de Sebastião Franco e jovens do bairro Caiçara, busca as doações em qualquer endereço. Basta entrar em contato pelo número (67) 98186-2923 e combinar a forma de entrega.

