Jiu-Jitsu Equipes da Capital dominam premiação do Centro-Oeste de Jiu-Jitsu Competição foi realizada no ginásio do Sindicato dos Bancários, no Bairro Coopharadio, e reuniu 600 lutadores

Por: Campo Grande News 28/08/2019 às 15:50

Equipes de Campo Grande fizeram o “dever de casa” e dominaram a premiação do Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada no ginásio do Sindicato dos Bancários, no Bairro Coopharadio, e reuniu 600 lutadores de 46 clubes e academias. Entre os destaques do torneio, Diego Colino, da Gracie Barra Pantanal, foi o campeão no absoluto faixa-marrom/preta no adulto. Maicon Pereira, da Fitness Combat, levou o ouro na faixa-roxa e Uanderson Ferreira, da Game Fight, foi campeão na faixa-azul. Na disputa por equipes, a GFTeam-MS foi campeã no infantil/juvenil e adulto/máster. Nova União SL e Cícero Costha completaram o pódio da primeira. Carlson Gracie-MS e Isaías Jiu-Jitsu ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, no adulto/máster. “Isso é resultado de sete anos de trabalho e evolução constante que o Estado tenha um jiu-jitsu de qualidade e não deva nada para nenhum outro Estado”, disse Fábio Rocha, presidente da Federação Estadual da modalidade.