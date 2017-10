Equipes de basquete, futsal e handebol conquistam primeiro lugar nos Jogos Abertos

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Esporte

As equipes de basquete e futsal masculino e feminino e handebol masculino conquistaram a primeira colocação na 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp). As equipes de voleibol masculina e feminina foram vice-campeãs.

A UCDB venceu por 51 a 45 os salesianos na final (30/09) do basquetebol feminino e, no masculino, conquistou o primeiro lugar com o placar de 100 a 63 contra o Deportivo América. As equipes de futsal feminino e masculino conquistaram, na terça-feira (26), as primeiras colocações, sendo que a vitória feminina foi contra a Funlec (3x1) e a masculina a primeira colocação contra a equipe Aquarela/ Instituo JB (3x0). A equipe de handebol masculino, por sua vez, venceu Rádio Clube por 42x29.

Na final do voleibol feminino a AABB/Uniderp levou a medalha de ouro e no masculino a primeira colocação ficou para o MecariVolei.

No ano passado, a Católica foi premiada como campeã geral da competição, com 68 pontos, conquistando o 11º título consecutivo conquistado pela Universidade. A premiação neste ano será no dia 6 de outubro no Centro Municipal de Treinamento Esportivo.