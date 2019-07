Fazendas no Pantanal Equipes do Garras buscam gado furtado em três fazendas no Pantanal As ações da Operação Punch acontecem desde a semana passada e deve durar aproximadamente 10 dias

Equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) cumprem nesta quarta-feira (3) mandados de busca e apreensão em três fazendas de Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande – durante a Operação Punch. As ações de combate ao furto de gado na região acontecem desde a semana passada.

As três fazendas ficam no Pantanal corumbaense e são investigadas por manter rebanhos de gados furtados. Conforme o delegado Fabio Peró, por conta do tamanho das propriedades e do difícil acesso a região para juntar todo o gado, as equipes devem permanecer no local por 10 dias.

“O prazo estimado para o término ainda das buscas é de aproximadamente 10 dias. Os policiais juntam todo o gado, passam um por um no mangueira e juntamente com o Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) analisa as marcas e origem do gado”, explica. Nesta quarta-feira, as equipes da especializada sobrevoaram as fazendas de helicóptero para localizar os animais que serão analisados.

Durante as ações da Operação Punch o Garras apreendeu 1,5 tonelada de carne armazenada de forma irregular, em temperatura inadequada, em dois açougues de Corumbá na quarta-feira, 26 de junho. Os policiais ainda realizaram buscas em escritórios, residências e outros estabelecimentos que estão ligados ao comércio de carne na região, e apreenderam mais de R$ 100 mil e cheques.