SAÚDE PÚBLICA Escala médica tem 51 clínicos em UPAs no período da noite; confira Nessa quarta-feira (8), a Sesau divulga lista completa de médicos nas unidades de saúde da Capital

UPA do Coronel Antonino Foto: Tero Queiroz

A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) divulgou a escala de médicos para atendimento de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) desta quarta-feira (8), em Campo Grande.

Conforme a tabela, estarão atendendo 35 clínicos gerais em todas as unidades de emergência. Pela manhã nos UPAs: Coronel Antonino (3) e Vila Almeida (5).

No período vespertino, aumenta para 18 o número de pediatras, mas abrange a esse efetivo mais um UPA. Os clínicos aumentam para 40, em distribuídos pelas unidades de emergência da Capital.

51 clínicos atenderão à noite, já pediatras serão 35 nesse período, isso, em todas as unidades.

Atendimento adulto, segundo a Sesau, estarão sendo feitos nos UPAs: Coronel Antonino, Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon, Santa Mônica, e nas CRSs Aero Rancho, Coophavilla II, Nova Bahia e Tiradentes.

O atendimento é feito de acordo com a classificação de risco dos pacientes. Esse procedimento é indicado pela cor da sua ficha feita na triagem. Caso esteja demorando ser atendido, e essa demora extrapole cinco horas de espera, entre em contato com MS Notícias no WhatsApp denunciando a situação.

VEJA A TABELA