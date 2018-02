Escândalo! Vazam fotos de presidente de clube com jogador na cama Caso aconteceu no Paraguai e foi notícia na imprensa local

Escândalo no Paraguai. Fotos íntimas do presidente do Rubio Ñu com um dos jogadores do clube caíram nas redes sociais e revelaram uma relação amorosa entre eles. Após o vazamento das imagens, o dirigente, Antonio González, assumiu o romance com o atleta Bernardo Gabriel Caballero, mas o acusou de querer chantageá-lo.

"Vamos ser honestos, Caballero estava comigo no Rubio Ñu, era muito especial para mim. Era o meu companheiro. E tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou dirigir, como uma Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux... de repente apareceu uma velha louca. Ele era meu parceiro sentimental e peço desculpas se isso incomoda muitos. Sou sincero", afirmou Antonio González ao jornal 'Hoy'.

“Um homem é mil vezes mais ciumento do que uma mulher, não gosto que me ameace", acrescentou.De acordo com o dirigente, as imagens estavam sendo usadas para fazer chantagem. O objetivo do jogador era deixar o clube. E ainda segundo a publicação, a confusão começou quando surgiu um novo empresário do atleta, chamado Valentín. A imprensa local fala em um triângulo amoroso, que acabou gerando ciúmes e, em seguida, desencadeou o escândalo.