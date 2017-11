Escoex lança livro sobre insucesso escolar

A publicação, que será lançada nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, reúne dados sobre o (in)sucesso das taxas de rendimento escolar entre os anos de 2011 e 2016 e o impacto financeiro nos municípios de Mato Grosso do Sul. Esse é o segundo livro sobre o tema lançado pelo TCE-MS por meio da sua Escola Superior de Controle Externo - Escoex. Com base na sua missão constitucional e visão pedagógica preventiva, a Corte de Contas publicou em 2013, o livro “(In)sucesso escolar: uma abordagem financeira”, com informações sobre o sucesso e insucesso escolar do período de 2007 a 2012.

Esta publicação, delineada em torno de informações financeiras relativas à origem e aplicação dos recursos públicos em educação e dos dados sobre aprovação, reprovação e abandono escolar e seu consequente impacto financeiro, é organizada em 5 capítulos. Para melhor sistematização dessas informações, apresenta-se uma visão panorâmica dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul – MS e, ao final, confronta-se dados, sendo possível estabelecer algumas análises.

O objetivo é subsidiar os secretários municipais de ensino, os responsáveis pelo ensino público municipal - jurisdicionados - e os servidores da Corte de Contas nas análises das prestações das contas públicas para que seja uma ferramenta de gestão eficaz da aplicação dos recursos públicos na área da educação e, por fim, capaz de servir como estímulo e aprimoramento do controle social.

A publicação mostra que o insucesso escolar, seja por reprovação ou abandono, acarreta desperdício do dinheiro público e, por conseguinte, prejuízo público. Os dados apresentados, se estudados com profundidade, podem apontar boas práticas ou não e trazem oportunidade para trocas de experiências entre os municípios. Conhecer previamente essas informações é um importante passo para que ações efetivas sejam realizadas, com vistas à melhoria dos resultados e bom uso do dinheiro público.

O livro (In)Sucesso Escolar – Abordagem Financeira 2011/2016 será lançado às 14h30 no Plenário Conselheira Celina Martins Jallad , no TCE-MS. Após o lançamento, a Coordenadoria do Núcleo de Pesquisa fará uma apresentação detalhada no livro no auditório da Escoex.