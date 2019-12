Dourados Escola da rede municipal lança projeto pioneiro e alunos produzem livros

Na semana passada, alunos da Escola Municipal Bernardina Corrêa de Almeida, na Vila Almeida, participaram da “Noite de autógrafos”, evento organizado pela direção escolar para integrar uma das ações do projeto “Estante Mágica”, que tem por finalidade orientar os alunos na produção de um livro e publicá-lo, na forma física ou como e-book, na internet.

O projeto foi desenvolvido com todos os alunos, das dez turmas do 1º ao 5º ano. Foram mais de 200 produções, as quais passaram por revisões, leitura e reescrita de textos.

A elaboração e efetivação do projeto tiveram supervisão da direção escolar, coordenação pedagógica e professores e contou, ainda, com efetiva participação de pais na construção do material a ser publicado.

Foram quatro meses de trabalho da equipe com os alunos, professores regentes e de área na efetiva elaboração, reescrita, correções e adequações até chegar ao resultado final, o livro do aluno.

De acordo com a diretora Eliane Triches, a escola Bernardina é protagonista entre as escolas públicas de Dourados neste tipo de projeto. “Acreditamos que trabalhar a leitura e a escrita integrando as disciplinas é uma forma de o aluno desenvolver as habilidades e as competências exigidas para o século XXI. Esse trabalho possibilitou a integração entre as famílias e a escola, bem como também estimulou a autoestima dos educandos tendo em vista que se tornaram escritores de verdade, tendo livro publicado, noite de autógrafo, sendo recebidos como estrelas”, comemora a diretora.