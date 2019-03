Processo seletivo Escola de Campo Grande abre processo seletivo para diretores Não é necessário ter experiência no cargo

Colégio particular de Campo Grande está com processo seletivo aberto para diretores de escola, com salários que vão de R$ 5 mil até R$ 12 mil. As inscrições podem ser feitas no site até o dia 12 de abril.

Todo o edital do processo também está disponível na página e, para se inscrever, o candidato deve ter concluído o ensino superior - bacharelado ou licenciatura - e ter disponibilidade para assumir o cargo em agosto deste ano. Não precisa ter experiência prévia no cargo.

Após as etapas de entrevistas com os candidatos, o resultado do processo sairá no dias 24 e 25 de junho.

Os candidatos selecionados no processo irão passar por formação intensiva nos seguintes assuntos: liderança e cultura, tomada de decisão, conhecimentos pedagógicos, administrativos e vendas.